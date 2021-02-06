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منوعات

خبراء اللقاحات ببريطانيا يؤكدون فاعلية تطعيم كورونا على كبار السن

السبت 06/فبراير/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تظهر المزيد من الأدلة على أن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يعمل بفاعلية لكبار السن ، وفقًا لخبراء اللقاحات في المملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال السير منير بير محمد ، رئيس لجنة الأدوية البشرية ، اليوم إن المسؤولين تلقوا معلومات إضافية من جامعة أكسفورد وعلماء أسترزينيكا لإثبات أن تطعيم لقاح أكسفورد آمن وفعال لمن هم فوق 65 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات ، التي لم يتم توفيرها للجمهور بعد ، تأتي الآن من نفس التجارب السريرية في المملكة المتحدة وحول العالم التي تمت الموافقة عليها في المقام الأول.  

وأوضحت الصحيفة أن الآلاف من كبار السن قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح بعد حصوله على الضوء الأخضر.

وآثار القادة الأوروبيون قلق الشركة المصنعة للقاح في الأسابيع الأخيرة من خلال الزعم أن اللقاح لا يعمل على كبار السن ورفض استخدامه.

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