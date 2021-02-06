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بين الناس

حي عين شمس يزيل القمامة من شارع الوادي الجديد

السبت 06/فبراير/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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سيد أحمد- احمد بيسو
استجاب حى عين شمس للشكوى التى نشرها موقع " صدى البلد الاخبارى " تحت عنوان " الإقامة تحتل شارع الوادي الجديد فى عين شمس " حيث قام الحى اليوم السبت بإزالة القمامة من الشارع استجابة لشكاوى الأهالى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
حي عين شمس يزيل القمامة من شارع الوادي الجديد
حي عين شمس يزيل القمامة من شارع الوادي الجديد
حي عين شمس يزيل القمامة من شارع الوادي الجديد
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