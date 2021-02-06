الكويت.. انتشار قوات خاصة بكافة المجمعات التجارية.. شاهد





أصدر وزير الداخلية تعميمًا إداريًا يقضي بنشر القوات الخاصة في جميع المجمعات التجارية بدأ من صباح اليوم، وذلك لضمان تطبيق القرارات الخاصة بمجلس الوزراء والمتضمنة إغلاق كافة المجمعات التجارية عند الساعة الثامنة مساءً.





أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي بنشر القوات الخاصة في جميع المجمعات التجارية ابتداء من صباح اليوم، وذلك لضمان تطبيق قرارات الحكومة والتي تتضمن إغلاق كافة المجمعات في تمام الساعة 8 مساء.





وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بدأت صباح اليوم بنشر عناصر القوات الخاصة في كافة المجمعات التجارية.





ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه خلال الأيام الماضية كانت يقتصر توزيع القوات الخاصة على مجمعين اثنين فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.





ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو وصور توثق التواجد المكثف للقوات الخاصة في المولات والمجمعات التجارية.