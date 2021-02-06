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فن

ابن مدحت صالح يجري عملية جراحية .. تفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 05:44 م
مدحت صالح
مدحت صالح
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
نشرت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح "ليلى صديق" تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن إصابة ابنها أدهم وإجرائه عملية جراحية. 

وقالت ليلى : "ادهم ابنى لسه خارج من غرفة العمليات .. ربنا يتمم شفاه على خير ويطمن قلبى عليه". ولم تكشف ليلى عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالسبب الذى دفع أدهم لإجراء عملية جراحية. 

وأقام مدحت صالح حفلا غنائيا فى دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية فى نهاية العام الماضى. 

وقدم مدحت عددا من الأغاني التى نالت إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها أغنية مليونيرات وكوكب تانى. 
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