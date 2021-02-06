المالية: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل إلزامي.. فيديو

قال رجب محروس، مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن وزير المالية حث الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، في إطار التحول من المنظومة الورقية إلى رقمية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد ، أن 100 ألف ممول قدموا الإقرار إلكترونيا العام الماضي، حين كان الأمر اختياريًا.





اقرأ أيضًا:

وأضاف رجب محروس، مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن تقديم الإقرار الضريبي هذا العام بداية من أول يناير وحتى نهاية مارس شرط أن يكون إلكترونيًا وهذا أمر إلزامي.





وأوضح أن هناك 5 ملايين ممول عليهم تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أن هناك مكاتب أمامية منتشرة من أجل التسهيل على الممولين وتوضيح كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.







