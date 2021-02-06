مصلحة الضرائب: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا إلزامي

قال رجب محروس مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن وزارة المالية تقوم بنشر الوعي الثقافي لدى الممولين خاصة في ظل موسم الإقرارات الضريبية.
أضاف رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير المالية حث الممولين على تقديم الاقرار الضريبي إلكترونيا ".
وتابع رجب محروس :" يتم تحويل مصر من النظام الورقي إلى نظام الميكنة، ووزير المالية أكد ضرورة التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية مع الحفاظ على سرية بيانات الممول ".
واكمل رجب محروس:" تم البدء بتقديم الإقرارات الضريبية بداية من عام 2018 في مصر ".
ولفت رجب محروس:" تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا إلزامي، ومطلوب من 5 مليون ممول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتستمر المصلحة في تلقى الإقرارات الضريبية حتى نهاية مارس المقبل، وهناك مكاتب في كل مأمورية ضريبية مساعدة الممولين في تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.