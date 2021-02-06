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توك شو

حبس وسحب الرخصة.. عقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني أو عدم وضعه

السبت 06/فبراير/2021 - 10:28 م
الملصق الاكتروني
الملصق الاكتروني
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هاني حسين
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن  الدولة المصرية تقوم بتركيب الملصق الالكتروني منذ عامين، مضيفا:"  تم تنظيم زيارات لعدة دول للتعرف على أفضل نظام  للملصق الالكتروني ويتم تطبيقه في مصر".

واضاف  مدحت قريطم  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الملصق الالكتروني في مصر لا يخرج منه تردد  والملصق الالكتروني ليس اختراع ولكنه أمر مطبق في العالم باكمله ".

 وتابع مدحت قريطم:" الملصق الالكتروني يكون عليه نوع العربية ورقم الرخصة وكافة البيانات الخاصة بها والملصق الالكتروني يوفر ارشيف أمني لأي سيارة تم سرقتها ومطلوب استعادتها ".

وأكمل مدحت قريطم:"  15% نسبة استرداد السيارة المسروقة قبل منظومة الملصق الإلكتروني   ولكن بعد الملصق الإلكتروني يسهل العثور على السيارة".

ولفت مدحت قريطم:"  تعديلات قانون المرور بها معاقبة  من يزيل الملصق الإلكتروني  سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي 3 شهور وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حال التكرار مجددا يلغى ترخيص المركبة مرة اخرى، وهناك غرامة أو حبس مدة لا تجاوز 6 شهور".
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