حبس وسحب الرخصة.. عقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني أو عدم وضعه

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الدولة المصرية تقوم بتركيب الملصق الالكتروني منذ عامين، مضيفا:" تم تنظيم زيارات لعدة دول للتعرف على أفضل نظام للملصق الالكتروني ويتم تطبيقه في مصر".





واضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الملصق الالكتروني في مصر لا يخرج منه تردد والملصق الالكتروني ليس اختراع ولكنه أمر مطبق في العالم باكمله ".





وتابع مدحت قريطم:" الملصق الالكتروني يكون عليه نوع العربية ورقم الرخصة وكافة البيانات الخاصة بها والملصق الالكتروني يوفر ارشيف أمني لأي سيارة تم سرقتها ومطلوب استعادتها ".





وأكمل مدحت قريطم:" 15% نسبة استرداد السيارة المسروقة قبل منظومة الملصق الإلكتروني ولكن بعد الملصق الإلكتروني يسهل العثور على السيارة".



