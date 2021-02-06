انهيار منزلين فى أسيوط

انهار منزلان مكونان من طابقين مساء اليوم السبت بعزبة محمد خليل بقرية المعابدة الغربية بأبنوب دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة قرية المعابدة بانهيار منزلين ملك " راضي. ن. ن"، و " رفعت. م. ع" بعزبة محمد خليل بقرية المعابدة الغربية بأبنوب.
انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص ان المنزلين المنهارين مبنيه بالطوب والطين ومكونين من طابقين والسقف افلاق وخشب وجريد وسبب الانهيار هو قدم المنازل ولا يوجد خسائر، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.