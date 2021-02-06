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حوادث

إنقاذ موظفة حاولت التخلص من حياتها بـ سم فئران في كفر الشيخ

السبت 06/فبراير/2021 - 11:18 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمود زيدان
شهدت إحدى قرى دسوق بكفرالشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدمت موظفة على التخلص من حياتها بتناولها سم فئران، إلا أن أسرتها أنقذتها بنقلها إلى المستشفى.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد وصول"أ.ع" 50 سنة، موظفة، وتقيم دائرة مركز دسوق، إلى مستشفى دسوق العام، مصابة بإعياء شديد، لتناول مادة سامة "سم فئران".

وتم تحويل المصابة إلى مركز السموم بالإسكندرية لاستكمال علاجها، وتبين معاناتها من حالة نفسية وأنها تُعالج من مرض نفسي منذ فترة، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 866 لسنة 2021م، إداري مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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