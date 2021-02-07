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رياضة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهما أمام ضيفه إيفرتون في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد".

سجل أهداف مانشستر يونايتد إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف إيفرتون عبد الله دوكوري وخاميس رودريجيز ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقائق 49 و52 والخاميه من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي: 

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شو

الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود، إدنسون كافاني.


ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.
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