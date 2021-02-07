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فن

أحمد شاكر عبد اللطيف: أتمنى تقديم شخصية مبارك في عمل فني

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:35 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قال أحمد شاكر عبد اللطيف أنه يستعد لمسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان المقبل. 


وأضاف شاكر خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه يتمنى ان يقدم شخصية الرئيس مبارك لأنه يعتبر جزءا من تاريخ وذاكرة هذا الوطن، والتاريخ هو من يحكم في النهاية، موضحا أن الرئيس مبارك مثل الرئيس السادات وعبد الناصر . 


وقام شاكر بتقليد الرئيس الراحل حسنى مبارك في خطاب التنحى الشهير باقتدار .


 تدور  قصة الجزء الثاني من المسلسل حول عودة  يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره  بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .


 يشارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم  الفنان  يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .


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