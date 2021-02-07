إسرائيل تخرج من دائرة اهتمامات أمريكا.. بايدن يضع إيران في أولويات إدارته

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتغير، بحيث تتحول قليلًا من إسرائيل نحو إيران.





وفقًا لآرون ديفيد ميلر، محلل الشرق الأوسط السابق في وزارة الخارجية ردًا على تعهد وزارة الخارجية بالاهتمام بأمن إسرائيل، قائلا إن القضية الفلسطينية لن تكون من أولويات الإدارة الجديدة أيضًا.





وقال ميلر أيضًا إن بايدن قد ينتظر حتى نتائج الانتخابات في إسرائيل - الرابعة خلال عامين - حيث من المحتمل أن يتم التصويت على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأضاف ميلر: "هذه إشارة إلى أن الطريقة التي تعامل بها ترامب مع الإسرائيليين لا تسير كالعادة".





خلال خطابه الأول في السياسة الخارجية يوم الخميس، تحدث بايدن عن "تنشيط" التحالفات الأمريكية، لكن العلاقات مع إسرائيل لم تذكر من بينها. أيضا، لم يتواصل بايدن بعد مع نتنياهو عبر محادثة هاتفية رسمية.





وفي حديثه عن إيران، قال ميلر إن واشنطن قد تشير إلى أنها "لا تلاحق طهران". تعهد بايدن في السابق بالعودة إلى الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران. تخلى ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 ، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران كجزء من "حملة الضغط الأقصى".





قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يوم السبت، إن واشنطن ليس لديها الكثير من الوقت لاتخاذ خطوات إيجابية نحو العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي الوقت نفسه، وأشار إلى أنه لا يرى ضرورة لبدء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لبحث هذه القضية.





كما استبعد ظريف أي تعديلات على الصفقة الأصلية - كما اقترح بايدن توسيع الاتفاقية - وأصر على أن تزيل واشنطن العقوبات أولًا.





ردًا على مقتل الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، أصدرت إيران قانونًا يقضي بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ووقف عمليات التفتيش الدولية لمواقعها النووية. في يناير، بدأت طهران العمل على إنتاج معدن اليورانيوم.





في يوم التنصيب، كان نتنياهو من بين الأوائل الذين هنأوا الرئيس الجديد للولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن يبني الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا على اتفاقيات السلام التي توسط فيها ترامب ودعاه إلى التعاون مع إسرائيل في مواجهة إيران.





أعدت إدارة ترامب منذ فترة طويلة خطة المصالحة الخاصة بها للشرق الأوسط، والتي وصفها ترامب بأنها أدت إلى موافقة العديد من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. ولقي التقارب انتقادات لاذعة في فلسطين.





بالعودة إلى عام 2016، فيما كان توبيخًا غير عادي لحليف الولايات المتحدة على المدى الطويل في الشرق الأوسط، شارك بايدن "إحباطه الشديد" تجاه الحكومة الإسرائيلية، قائلًا إن على واشنطن "دفع تل أبيب بأقصى ما نستطيع "نحو حل الدولتين.



