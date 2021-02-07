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أخبار العالم

بريطانيا تستعد لفرض ضريبتي الأرباح المفرطة ومبيعات الإنترنت

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:41 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا تخطط لفرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت أرباحها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن رسائل البريد الإلكتروني المسربة، بأن الحكومة استدعت الشركات لمناقشة كيفية عمل ضريبة المبيعات عبر الإنترنت، بينما يتم أيضًا وضع خطط لفرض "ضريبة أرباح مفرطة" لمرة واحدة.

وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يعلن وزير المالية ريشي سوناك هذه الضرائب في إعلان الميزانية المقرر في 3 مارس، والذي سيركز على تمديد برنامج الإجازة الخاصة بكورونا ودعم الشركات.

وبدلًا من ذلك من المرجح أن تظهر في النصف الثاني من العام.

يواجه سوناك ضغوطا من البعض في حزبه المحافظ لإظهار أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة ، بعد الاقتراض الذي هو في طريقه ليكون أكبر اقتراض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وعد بوضع المالية العامة على أساس مستدام بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في التعافي. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام منذ بداية العام المالي في أبريل بلغ مستوى قياسيًا بلغ 271 مليار جنيه (370 مليار دولار).

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