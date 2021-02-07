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أخبار العالم

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب السعودية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ـ في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /الأحد/ - بأن "الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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