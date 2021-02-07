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فن

آسر ياسين يشارك متابعيه المشهد المفضل له في "100 وش"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:17 ص
اسر ياسين و نيللي
اسر ياسين و نيللي كريم
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ندى فكري
نشر الفنان أسر ياسين صورة جديدة له من مسلسل 100 وش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق آسر ياسين على الصورة قائلا: "100 وش المشهد المفضل لي".

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
آسر ياسين يشارك متابعيه المشهد المفضل له في "100 وش"
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