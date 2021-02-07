موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD





ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام غزل المحلة 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.





ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم فرجاني ساسي للإيقاف، وأشرف بنشرقي للإصابة





ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري



