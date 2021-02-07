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اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بالإسكندرية اليوم لأعمال الإحلال والتجديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع المياه عن منطقة نادي الصيد وحتى العجمي غرب الإسكندرية، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الـ10 مساء اليوم، الأحد 7/2/2021، وحتى الساعة الـ10صباح غدٍ، الإثنين 8/2/2021، لأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة المنشية 1.


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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