عيار 21 بـ796.. استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم 7 فبراير 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي منذ الجمعة الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 531 جنيها.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 796 جنيها.





بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو بين الذهب نحو 910 جنيهات في الجرام الواحد.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 682 جنيها.





فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.





كما أن أسعار الذهب، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.