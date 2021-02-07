رئيس البرلمان يحيل لائحة الشيوخ للتشريعية.. والنواب يقفون دقيقة حدادا على روح الجمال

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لائحة مجلس الشيوخ للجنة الدستورية والتشريعية، و بدأت الجلسة بدقيقة حداد على روح اللواء سعد الجمال، عضو المجلس السابق.









وقال رئيس البرلمان: "تلقينا بمزيد من الأسى نبأ وفاة اللواء سعد الجمال"، مضيفا: "لم يجمعني به عمل واحد ولكن سيرته العطرة ومواقفه الوطنية يتردد صداها داخل هذه القاعة، مما يجعل سيرته حاضرة لا تغيب ويجعل صورته شاخصة في القلوب والأبصار".









وأضاف رئيس البرلمان، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "النائب الراحل سعد الجمال كان وطنيا مخلصا غيورا على مصالح وطنه، وهب حياته للعمل من أجل مصر من أجل مستقبل أفضل وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وعهدناه وطنيا صادقا متجردا وإنسانا متفانيا في عمله جاهد من أجل وحدة الوطن والاصطفاف رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا صبر المؤمنين".