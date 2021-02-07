شاهد.. سيدة تلتقط مقطع فيديو مرعبا لتمساح في البحر

نشرت سيدة مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، توضح أنها فوجئت بوحش خرج من المياه في البحر بشمال كوينزلاند في أستراليا، أثار الرعب بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن السيدة راهنت أنها ستصطاد سمكة كبيرة في ذلك اليوم، وظنت أنه لما لا ترى سمكة عملاقة وهي تصطاد في ذلك اليوم، ولكن ظنونها تحققت أمامها.





ولاحظت السيدة، أن السمكة التي اصطادتها والتي تعتبر كبيرة الحجم نسبيا عالقة في الطعم الذي وضعته في الصنارة إلا أنها، اكتشفت تمساح طوله 4 أمتار خرج من المياه يلتقطها في فمه.





وقامت السيدة بالصراخ حينما رأته، وقالت إنه أكبر تمساح رأته عينها في حياتها، وقامت بتصويره بحركات عشوائية وهي مندهشة من حجمه وغرس أنيابه في السمكة وابتلاعها وعودته إلى المياه مرة أخرى.





ونشرت السيدة مقطع الفيديو عبر حسابها على فيس بوك، واعتذرت لمتابعيها على انفعالها إلا أن الموقف كان رهيبا ومخيفا للغاية.