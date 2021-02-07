ماشيين بالحب.. مينا مسعود يصدم المصريين بهذه الكلمات

كشف النجم العالمي مينا مسعود، أن دوره في فيلم "في عز الضهر" هو اكشن دراما لكن هناك بعض المشاهد الكوميدية في الفيلم، لافتا إلي أنه كان يتمنى أن يشارك في تجربة تمثيل في فيلم مصري وانضمامه لهذا الفيلم كان غير مخطط له ولكنه يشعر بانها ستكون تجربة موفقة له وقوية ومختلفة.





وقال خلال حواره في برنامج "It’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي": "اللى شدنى في فيلم "في عز الضهر" حكاية حمزة وهو شخص مختلف شوية وشخصيتى قريبة شوية لان هو مش من مصر وراح عاش بره زيى، ولكن أنا بحاول أشتغل على اللغة العربى أكتر وبحسنها، وحاليا بقيت أحسن من السنة اللى فاتت، وإن شاء الله الناس هتحس بالفرق".





وعن الفرق والاختلاف بين الأفلام في مصر وأمريكا، قال مينا مسعود مداعبا: هنا ماشيين بالحب لكن بره لا، لا هو فعلا الفرق إن الاستوديوهات بره ضخمة جدا، ولكن هنا بحس ان في ناس زيى ومعايا في العمل.





واشار الي الكتاب الذى كتبه لوصفات أكل مفيدة ونباتية، مضيفا: أنا بقيت نباتى من حوالى 6 سنين وبطلت أكل اللحمة، عشان كمان في أمريكا اللحمة بتتصنع مش بنجيبها من جزار زى مصر، وأنا كتبت الكتاب وحطيت حتى فيه أكلات مصرية زى البسبوسة والمحشى والكشرى، لأنى عاوز أروى لكل الناس مصر وجمالها، وأنا كمصرى عاوز أرفع اسم مصر قدام العالم كله.



