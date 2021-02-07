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اقتصاد

مصلحة دمغ المصوغات: ضبط 9 مخالفات موازين متنوعة ما بين موازين بسكول وتجارية أفراد

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد، بــ 2 جولة تفتيشية بمنطقة العباسية والوايلي، علي محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد 3 محاضر لموازين بسكول، وعدد 6 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأكد اللواء /عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم دمغ 154008 سبيكة، وتم دمغ 163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و 102108 جرام فضة.


وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
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