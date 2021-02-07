مصلحة دمغ المصوغات: ضبط 9 مخالفات موازين متنوعة ما بين موازين بسكول وتجارية أفراد

قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد، بــ 2 جولة تفتيشية بمنطقة العباسية والوايلي، علي محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد 3 محاضر لموازين بسكول، وعدد 6 محاضر موازين تجارية وأفراد ، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.





وأكد اللواء /عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم دمغ 154008 سبيكة، وتم دمغ 163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و 102108 جرام فضة.









وتؤكد المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.