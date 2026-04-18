انقلاب تريلا محملة بـ60 طن بطاطس بطريق منفلوط الوادي الجديد

شهد طريق منفلوط الوادى الجديد اليوم، السبت، انقلاب تريلا محملة بالبطاطس، ما أدى إلى غلق جزء من الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة تريلا محملة بحوالي 60 طن بطاطس قادمة من إحدى الشركات الزراعية الكبرى بطريق تنيدة منفلوط، حيث تسبب الحادث في انقلاب الحمولة على الأسفلت وغلق جزء من الطريق.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجارٍ إزالة الحمولة من الطريق، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.