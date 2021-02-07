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تعليم

الجامعة الروسية تحصل على درع رالى السيارات محلية الصنع

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:12 م
طلاب الجامعة الروسية
طلاب الجامعة الروسية
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نهلة الشربينى
أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة بمدينة بدر، أن الجامعة استقبلت وفد من اللجنة المنظمة لرالى السيارات الكهربائية محلية الصنع "EVER"، التى نظمتها "أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا"، بالتعاون مع جامعة عين شمس، تحت إشراف وزارة التعليم العالى، كاشفًا عن أن الوفد قام بتسليم فريق "نيوترينو" بكلية الهندسة  بالجامعة ؛ الذى شارك فى فعاليات المسابقة لدورة عام (2020)، درع تقدير لمشاركتهم فى المسابقة.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن وفد اللجنة المنظمة ناقش مع ممثلى الجامعة كيفية التغلب على التحديات التى تواجه الفرق المشاركة بالمسابقة، وسبل تطويرها والنهوض بها للوصول إلى أفضل نتائج تفيد الطلاب والخريجين؛ لتأهيلهم لسوق العمل فى مجال السيارات الكهربائية.. مشيرًا إلى أن  هذا المجال يعتبر من أهم المجالات الهندسية فى الفترة المقبلة، والذى يُعد مستقبل سوق السيارات فى العالم.

فى ذات السياق، أكد الدكتور علاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن الهدف من اشتراك طلاب الكلية فى مسابقة "رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع"، هو تحفيز الطلاب والمبتكرين ليصبحوا كوادر هندسية متخصصة فى هذا المجال؛ ليكون لديهم القدرة على تصميم وتنفيذ المنظومات المتكاملة المعتمدة على البرمجيات المدمجة، والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة التى تمثل المكونات الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية، وخلق بيئة مشجعة لابتكار وصناعة السيارات الكهربائية وتوطينها فى مصر.


كما أوضح عميد كلية الهندسة، أنه كان فى استقبال وفد لجنة اللجنة المنظمة لرالى السيارات الكهربائية محلية الصنع "EVER"، بحرم الجامعة المصرية الروسية كل من: "الدكتور عمر عبد العزيز،  المدرس بقسم الميكاترونيات والروبوتات والمشرف الأكاديمى علي الفريق، الدكتور عمر فتحى، المدرس بقسم الميكاترونيات والروبوتات، المهندس عاصم رضا، المعيد والمشرف على الفريق والمهندس عبدالعزيز وليد، المعيد بقسم الميكاترونيات والروبوتات، وقائد مجموعة الـ Braking بالفريق عام (2019)".

الجدير بالذكر، أن فريق "نيوترينو"، كان ضمن (19) فريقًا مشاركًا فى المسابقة، من جميع الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية علي مستوي الجمهورية بدورة عام (2020)، من أصل (30) فريقًا تقدموا للمسابقة، وحصل فريق الجامعة فى مرحلة التصميم على المركز الثالث من بين الفرق المتقدمة، وتكون الفريق هذا العام من الطلاب: "عبدالرحمن الألفى، عبدالعليم أحمد ماهر، عمرو عزت، جمال ناصر، وأحمد بدوى".
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