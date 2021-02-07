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تعليم

بإجمالي 140 مدرسة بتكلفة 452 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يناقش خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعليمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:27 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 والموقف التنفيذي للمدارس التي يجرى العمل بها والتي تم طرحها والمدارس الجديدة التي تم استلامها ابتدائيًا للدخول في العملية التعليمية لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط. 

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وتناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط  واستعراض معدلات التنفيذ في المدارس الجديدة والخطة الإنشائية لحل مشكلة الكثافات والفترات لإستيعاب الزيادة السكانية. 

وقال المحافظ إن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في الخطة يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليونا و200 ألف جنيه لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.  

وأكد محافظ أسيوط على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية مشيدًا بدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية. 

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط أنه تم الاستلام الابتدائي لنحو 51 مدرسة بواقع 784 فصلا دراسيا بتكلفة 249 مليونا و900 ألف جنيه كما يجري العمل في عدد 42 مدرسة بواقع 621 فصلا دراسيا بتكلفة 202 مليون و300 ألف جنيه فضلا عم طرح وإنهاء الإجراءات لعدد 19 مدرسة بواقع 307 فصول دراسية، بالإضافة إلى إنه جار إنهاء إجراءات قبول التبرع واصدار قرارات تخصيص لإنشاء 28 مدرسة بواقع 450 فصلا دراسيا. 

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