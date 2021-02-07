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سيارات

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:00 م
كيا سيراتو
كيا سيراتو
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا ولأول مرة عدد من الصور التجسسية للسيارة الجديدة كيا سيراتو موديل 2022 أثناء اختبارها فى كوريا الجنوبية تحت مسمى كيا فورتي فى السوق الكورى.


وبالرغم من التمويهات الموضوعة على كيا سيراتو موديل 2022 إلا أن هناك العديد من الصفات المميزة لها قد ظهرت، والتى تأخذ شكلا قريبا من اوبتما.


وتظهر العديد من التحديثات للسيارة كيا سيراتو موديل 2022 منها المصابيح الأمامية والخلفية الأكثر حدة، والتي تأتي جميعًا بتقنية LED مع إعادة تصميم المصد الأمامي والشبكة بزوايا أكثر مع نموذج عجلات جديدة بمقاس 17 بوصة.


أما عن المقصورة الداخلية للسيارة كيا سيراتو موديل 2022 ، فتحتوى على شاشة كبيرة مركزية بمقاس لا يقل عن 8 بوصات حتى 10,25 بوصة مع مجموعة أجهزة رقمية، ومقاعد جديدة كليا.


وأكد الخبراء أن السيارة كيا سيراتو موديل 2022 ستاتى بخيارات مختلفة، من بينها المحرك ذو السعة 1.5 تربو أو المحرك ذو السعة 1.6 تربو المحسن، وإذا رغبت في ذلك فيمكن لشركة كيا استخدام المحرك الأعلى أداء في النسخة جي تي الرياضية، وسيدعمه ناقل حركة يدوي ذكي اختياري IMT.


ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة كيا سيراتو موديل 2022 بداية من مايو القادم هذا العام لتنافس العديد من فئة السيارات السيدان.

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها
لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها
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