صيدلة عين شمس: اختبارات الدراسات العليا تعتمد على المقالية والبابل شيت

أكد الدكتور خالد أبوشنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول 20 فبراير الحالي وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، وذلك بإتخاذ التدابير الوقائية ضد إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح أبو شنب لـ موقع صدى البلد، أن اختبارات الدراسات العليا تتمثل في عدة أشكال والتي تتحدد حسب طبيعة المواد الدراسية والدراسة العملية بالكلية ،لافتًا الي إعتماد الكلية علي الإختبارات المقالية وإختبارات البابل شيت.

وأشار عميد الكلية إلى أن اختبارات الدبلومات تبدأ بنهاية شهر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر من العام الحالي، مؤكدًا ان بدء إختبارات الماجستير والدكتوراة مع بداية إختبارات الفرق الطلابية بالكلية، وسط إجراءات إحترازية مشددة إنتشار عدوي فيروس كورونا.

واستطرد، أن الكلية رفعت المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية الإلكترونية استعدادًا لبدء الإختبارات.