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أخبار العالم

إيران تعلن بدء حملة التلقيح بـ "سبوتنيك V" الروسي الثلاثاء المقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
علن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم /الأحد/ عن بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في البلاد الثلاثاء المقبل.

وقال نمكي - في كلمة خلال مراسم بدء مرحلة الدراسة السريرية البشرية للقاح كورونا الإيراني الذي تنتجه مؤسسة "رازي" - إنه تم "استيراد الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك من روسيا، وسيتم البدء في التطعيم ضد كورونا في إيران الثلاثاء القادم، مع إعطاء الأولوية لموظفي وحدات العناية المركزة في المراكز الصحية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضاف: " تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة، فكانت إحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن، ولأجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة، وهو لقاح سبوتنيك الروسي".

وتابع: " كان شرطنا لاستيراد اللقاح أن يكون قد اجتاز المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية، بينما حقنت بعض دول المنطقة هذا اللقاح خلال المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية"، موضحا أنه "على الرغم من شراء 16 مليونا و800 ألف لقاح من سلة كوفاكس والذي يكفي لـ 8 ملايين و400 ألف شخص، فيجب استيراد المزيد لأن هذه الكمية غير كافية".

يُشار إلى أن إيران سجلت حتى الآن أكثر من مليون و400 ألف إصابة، وأكثر من 58 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس، وتتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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