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محافظات

موظف يعثر على طفلة حديثة الولادة في مدخل منزله بالجمالية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:09 م
الطفل - أرشيفية
الطفل - أرشيفية
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همت الحسينى
عثر موظف اليوم على طفلة حديثة الولادة ملقاة في مدخل منزله ببندر الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من المدعو أيمن عبده عبد القادر النحاس ٥٣ عاما موظف ومقيم بندر الحمالية يفيد بعثوره على طفلة لقيطة "حديثة الولادة" ملقاة بمدخل منزله.

وبانتقال ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفلة ملفوفة ببطانية أطفال "عمر أسبوع تقريبا" والحبل السرى مربوط والحالة الصحية جيدة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية. 

وبسؤال المبلغ أيد مضمون الفحص وتم إيداع الطفلة مستشفى الجمالية المركزى "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة له وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحرى حول الواقعة وصولا لوالدة الطفلة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٦  لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة الجمالية، وجار العرض على النيابة العامة.
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