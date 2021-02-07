ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض نسبي في أعداد إصابات كورونا اليومية في السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:04 م
انخفاض نسبي في عدد
انخفاض نسبي في عدد إصابات كورونا اليومية في السعودية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة.

ويعد ذلك انخفاض نسبيا مقارنة بتسجيل 386 إصابة جديدة في اليوم السابق، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.

وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

162 إصابة جديدة.. استقرار ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في السعودية

خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

السعودية تسجل 140 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ كورونا

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية.. وتعافي 205 حالات

ترشيحاتنا

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها