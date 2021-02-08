إسكان النواب: نسعى لتطوير 1500 قرية للقضاء على عشوائيات الريف





قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن ملف العشوائيات كان ولا زال علي رأس أولويات أجندة الرئيس السيسي وذلك بسبب حرصه الشديد علي إعادة تقويم وبناء الإنسان المصري من جديد معقبا " الفكرة مش موضوع عشوائيات ده تنمية دولة كاملة".





أكد " مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل الدولة وضعت خطة أيضا لتطوير القري الريفية ودمجها بخطة القطاء علي العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية ، حيث إستهدفت بالفترة الراهنة تنمية وإعادة تشييد 1500 قرية وذلك لتحقيق الشمولية والتكامل في تقديم الدعم الخدمي للمواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مصطلح حقوق الإنسان ذاع إستخدامه و تمحور مفهومه في الدول الأوروبية حول "الإرهاب فقط " ولكن في الحقيقه يقوم أساسه الجوهري علي منح الإنسان خدمة صحية وتعليمية وسكنية تمتاز بجودة عالية ، مما يعطيه شعور بالرضا ويجعله مواطن صالح لديه إنتماء قوي لبلده.





وتابع النائب حديثه، قائلا : قضية العشوائيات لم تتم معالجتها ووضع حلول جذرية لها إلا في بداية عهد الرئيس السيسي بفضل جرأته وإقتحامه للملفات الصعبة المؤثرة في حياة المواطنين.





تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص،حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث منذ 7 سنوات على مشكلة العشوائيات، وأنه خلال برنامجه الانتخابي قال إنه سيتم القضاء عليها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي "قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بتطوير أماكن كثيرة خلال الفترة الماضية.





ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تنوي تطوير القرى المصرية ورصدت ٥٠٠ مليار جنيه لهذه المهمة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص".





ووصف الرئيس السيسى، الشوارع الضيقه بين المساكن العشوائية بالانفاق.





وقال الرئيس أن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف لـ 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.





وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة، وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.





وأضاف الرئيس السيسى ان العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية، ولفت إلى أن العشوائيات في مصر من 40% لـ 50%.