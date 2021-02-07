مستشار أردوغان: الحكومة الليبية الجديدة لا تعارض الوجود التركي

أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة تدعم دور بلاده في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.





وقال أقطاي إن الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وزعم مستشار أردوغان أن التواجد التركي في ليبيا يأتي "بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق"، مضيفا أن الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك.





جاء ذلك رغم عدم إعلان حكومة عبد الحميد الدبيبة ة موقفها من اتفاقية السراج مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.





وتابع أقطاي "اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة"، موضحا أن تركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد.





وادعى المسؤول التركي أن الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع حكومة الوفاق هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.





كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد في وقت سابق أن الدور التركي، يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية في ليبيا.





ولقيت نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف والاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.



