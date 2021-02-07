لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

يواجه اليوم الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدوري الممتاز موسم 2020-2021 علي استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويدخل الاتحاد بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات فقط، منتشيًا بفوزه العريض في المباراة الماضية على حساب المقاصة برباعية نظيفة،بينما يدخل الزمالك اللقاء ومعه 23 نقطة علي قمة جدول الترتيب ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من غزل المحلة بثنائية.





ويذكر ان هذا اللقاء يشهد للمرة الاولي مشاركة لاعب نادي الزمالك والمعار في صفوف الاتحاد السكندوي الايفواري رزاق سيسيه وهو نجم سيد البلد وهداف الفريق بعد قرار اتحاد الكرة هذا الموسم بتعديل عقود اعارة اللاعبين ليحق لهم المشاركة امام فرقهم .

وكانت هذه المشكلة تواجه زعيم الثغر وغيره من الاندية التي تقوم باستعارة لاعب ويكون نجم الفريق وتفقد خدماته في المبارايات الصعبة بسبب هذا البن