الإعدام لقاتل مواطن في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالاعدام شنقا بتهمة قتل مواطنا في المقطم.









كانت المحكمة أ حالت المتهم، في جلسة سابقة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في اعدامه.









صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوة وعادل ابراهيم الغويط وأسامو محمد ابو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.









كشف امر الاحالة قيام المتهم عمرو . ع ، عاطل ، بقتل المجني عليه مصطفى . م مع سبق الاصرار بأن استقل معه السيارة قيادته طالبا توصيله لوجهة قصدها واستدرجه الي منطقة نائية وما إن ظفر به حتي اشهر في وجهه سلاحا ابيض "سكينا" وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث اصابته التي أودت بحياته.









أضاف امر الاحالة شروع المتهم في سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه " هاتف جوال ، مبلغ مالي " وكان ذلك في احدي وسائل النقل البري سيارة أجرة تاكسي حال حمله سلاحا ابيض "سكينا"، الا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها .









استمعت النيابة العامة الي اقوال يسري .م ، صحفي ، أنه اثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المتهم حال قيامه بالتعدي علي المجني عليه داخل سيارة تاكسي حال حمله سلاحا ابيض "سكينا" وابصر المجني عليه متأثرا بجراحه وتسيل منه الدماء وعلي اثر ذلك طلب مساعدة من أحد الاشخاص لملاحقة المتهم والذي تمكن الاهالي من الامساك به والسلاح الابيض حوزته.