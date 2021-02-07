لغة الضاد في حماية رئيس النواب .. جبالي يمنع النواب من استخدام المصطلحات الأجنبية

إستعان بعض النواب بألفاظ أجنبية ضمن حديثهم بين أروقة المجلس، الأمر الذي لم يمر على المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مر الكرام، حيث طالب أعضاء المجلس بالحرص على إستخدام اللغة العربية والتي نعتز بها دائما ونفخر انها لغتنا وحذف الأجنبيي من المضبطة والإتيان بكلمة عربية بدلا منها.





حذف كلمة Quality " كواليتي "





البداية جاءت مع النائبة نانسي نعيم النائبة عن محافظة سوهاج خلال الاستماع لبيان وزير الكهرباء بالجلسة العامة لمجس النواب، عندما ورد هذا اللفظ " كواليتي" وطلب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بحذفها من المضبطة واضافة كلمة جودة محلها.





حذف كلمة centers " سنترز"





ورد هذا اللفظ من إحدى النائبات خلال الإستماع لبيان وزير الإتصالات بالجلسة العامة، وعقب جبالى على هذا الموضوع قائلا" تحذف تلك الكلمة من المضبطة، خاصة أنها تعني مراكز، وهي كلمة معروفة فى اللغة العربية" مطالبا النواب بالالتزام باللائحة.

وأضاف المستشار حنفي جبالي " وزير الاتصالات كان قادر على عرض بيانه باللغة الانجليزية ولكنه لم يفعل ونحن نشكره على ذلك".









ثم بعد ذلك طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعضاء البرلمان بعدم استخدام الكلمات الأجنبية، خلال كلماتهم في الجلسة العامة للمجلس.





تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان





وتأكيدا لهذا المنطلق أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ للنظر فيه وإحالة مشروع القانون للجنة المُختصه.









وأشارت درويش ، إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.









وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الاجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.



