رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة قطاع الآداب.. صور

أستقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان لجنة قطاع الآداب المشكله من الدكتور باسم صلاح محمد عميد كلية الألسن جامعة المنيا، والدكتور عبد الحميد علي غلاب عميد كلية الألسن جامعة كفر الشيخ، والدكتور فريد عبد الظاهر سعيد عميد كلية دار العلوم السابق جامعة أسوان.

ويأتي هذا اللقاء لدراسة طلب معادلة درجة الليسانس في قسمي اللغة الإسبانية واللغة الألمانية لأول مرة التي يمنحها المعهد العالي للغات والترجمة الفورية باسوان .

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وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أننا نعمل علي تعدد مجالات الدراسة وتنوعها بجامعة أسوان مما يتيح فرصة أكبر لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بالالتحاق في كليات الجامعة ومعاهدها تيسيرا عليهم ، خاصة بعد أن أصبحت جامعة أسوان تضم العديد من الكليات المختلفة .



وأشار الدكتور أحمد غلاب إلي أن محافظة أسوان تتمتع بطبيعة خاصة لكونها محافظة سياحية ومقصد سياحي عالمي .





هذا وكان قد صرح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.





وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة بأن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.



