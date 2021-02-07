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تعليم

جامعة أسوان تحقق مركزا متقدما في الرد على شكاوى المواطنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:06 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
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شاذلي عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد علي الشكاوي علي وجه السرعة حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة أن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ذكر تقريرا مفصلا حول الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمة والطبية والمجتمعية.

وأكمل الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء نعمل علي إيجاد الحلول والرد علي كافة الشكاوي التي ترد إلي الجامعة منذ يناير 2011 حتي فبراير 2021.


وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوي 262 شكاوي فردية 200 وشكاوي جماعية 62 اجمالي الشكاوي المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100% وشملت الشكاوي بنسبة 247 مواطن وعدد 11من جهة حكومية وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم ومن مؤشرات انجاز الشكاوي منذ يناير حتي ديسمبر 2020.

فيما وصل إجمالي عدد الشكاوي 83 شكاوي فردية 66 شكاوي جماعية 17 اجمالي الشكاوي المنفذة 83 شكوي ويأتي ذلك طبقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وكان اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان افتتح فعاليات التدريب العملى للعاملين بمجال إدارة المخلفات الصلبة والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، وبمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .
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