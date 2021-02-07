افتتاح فعاليات التدريب العملى للعاملين بمجال إدارة المخلفات الصلبة بأسوان .. صور

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان فعاليات التدريب العملى للعاملين بمجال إدارة المخلفات الصلبة والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، وبمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .





وقد أكد اللواء حازم عزت بأن التدريب العملى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الرباعى المشترك بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى ، بجانب الهيئة العربية للتصنيع من أجل تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف المحافظات .









وأشار حازم عزت إلى أهمية هذا التدريب العملى ودوره للمساهمة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الإرتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة مما يساهم فى تحسين البيئة المحيطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .





وقال اللواء حازم عزت إلى حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتذليل العقبات وإنجاح فعاليات هذا التدريب وإستثمار نتائجه العملية فى رفع كفاءة وقدرات المتدربين وإستغلالها لدعم الجهود المبذولة لتطوير وتنمية البيئة بمختلف مجالاتها وخاصة رفع مستوى النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة بمختلف المراكز والمدن لإستعادة الوجه الحضارى لأسوان أحد أهم المحافظات السياحية وعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .





وخلال الفعاليات التدريبية طالب السكرتير العام جميع المتدربين بضرورة التركيز والإستفادة القصوى من الخبرات العلمية والمحتوى التدريبى المقدم والذى يتضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بأسسم تصميم وإدارة وتشغيل المدافن الصحية ، بالإضافة إلى التوعية بمتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من عمليات الجمع والنقل وحتى التخلص الآمن منها ، وكذا الموضوعات المتخصصة والتى تساهم فى فتح أفاق جديدة أمام العاملين من أجل دفع العمل والإرتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل .





وأقرأ أيضًا:وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية و 321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو وذلك برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت ، بجانب منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق .