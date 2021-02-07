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محافظات

اليوم .. شمس مشرقة وطقس معتدل يسود محافظة أسوان

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:03 م
محافظة أسوان
محافظة أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان اليوم الأحد طقس متميز تكسوه الشمس المشرقة الساطعة ودرجات الحرارة المعتدلة والأجواء الدافئة والسماء الصافية .

وتتفرد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء بطبيعتها الخلابة على صفحة نيلها الخالد لتستمر أبرز المقاصد السياحية والمشتى العالمي جوهرة النيل الساحرة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة ، ودرجة الحرارة الصغرى 13 درجة.

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هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية  والرياح معتدلة، دافئ  على جنوب سيناء والرياح نشطة ، كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

هذا وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ 68 قرية و 321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو وذلك برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت ، بجانب منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق .

حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ آليات متابعة وبدء المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة لتطوير 51 مركز إدارى على مستوى الجمهورية بناءًا على تكليفات رئيس الجمهورية.

كما قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بكل من مركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولى التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية .

فيما تم تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضًا بكل وحدة محلية لمركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز ، علاوة على مدير إدارة التضامن الإجتماعى ، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية .
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