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رياضة

بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يحلق في صدارة الدوري اليوناني بعد فوزه بثلاثية على أوفي

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:33 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق أولمبياكوس فوزا ثمينا على أوفي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري اليوناني.

وشارك أحمد حسن كوكا في الدقيقة 70 من زمن اللقاء بعدما دخل بديلا ليوسف العربي.

ولم يستطع كوكا أن يحرز هدفا بالمباراة، وأكمل المواجهة منذ الدقيقة 70 وحتى نهايتها.

وسجل يان مفيلا الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 13، ثم أضاف يورجوس ماسوراس الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني 68 نجح يوسف العربي في تسجيل الهدف الثالث لصالح أولمبياكوس.

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى النقطة 57 نقطة ويوسع الفارق إلى 17 نقطة مع باوك أقرب ملاحقيه.
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