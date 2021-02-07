تحسين الحياة.. أحمد موسى: السيسي أول رئيس يزور عزبة الهجانة

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس السيسي إنتقل اليوم ومعه الخكومة إلى عزبة الهجانة من اجل تحسين جودة الحياة.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يزور عزبة الهجانة ويوجه بتطويرها".





وتابع موسي:" الدولة تعمل من أجل تحسين كافة مناحي الحياة وهو أمر ليس هين ولكنه يكلف الدولة الكثير وفي صالح المواطن أولا وأخيرا".





واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".



