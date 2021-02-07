فوز الدكتور "محمد لبيب سالم" ‏بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمي لعام 2020

‏أ علن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، اليوم، عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على منح جائزة التميز العلمي لعام 2020 للدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بالجامعة والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا.

‏جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد لبيب سالم بمقر إدارة الجامعة مساء اليوم، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأسبق.





أوضح رئيس جامعة طنطا، أن فوز الدكتور محمد لبيب سالم بهذه الجائزة يأتى تقديرًا لبحوثه العلمية المتميزة إلى جانب أنشطته الأكاديمية الرائدة فى مجال التخصص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة داخل وخارج الجامعة، مؤكدًا أن تكريم علماء الجامعة رسالة تقدير لكل المتفوقين والنابغين.





من جانبه، أشاد ‏‏الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بالتاريخ العلمى والبحثي المتميز للدكتور محمد لبيب سالم ، مؤكدًا دعم جامعة طنطا للعلماء والباحثين بما يضمن تعزيز المعرفة وبناء الأجيال.





أعرب الدكتور "محمد لبيب سالم" عن ‏سعادته الغامرة بتكريم رئيس جامعة طنطا الموقر الدكتور محمود ذكى، قائلا : تكريم رئيس الجامعة شرف أفتخر به"، مثمنًا جهود الدكتور كمال عكاشة، فى الارتقاء بقطاع الدراسات العليا بالجامعة.





حصل الدكتور محمد لبيب سالم على العديد من الأوسمة والتكريمات ، منها تكريم فخامة الرئيس السيسي له في عيد العلم عام 2019 بجائزة الدولة التقديرية ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ، جائزة الدولة التشجيعية عام 2003 ، جائزة الدولة للتفوق عام 2009 ، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.



