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أحمد موسى: عزبة الهجانة منطقة تفتقد للتخطيط وتعاني من العشوائية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عزبة الهجانة منطقة تفتقد للتخطيط وتعاني من العشوائية وبها كثافة سكانية عالية.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يزور عزبة الهجانة ويوجه بتطويرها".

وتابع أحمد موسى "الدولة تعمل من أجل تحسين كافة مناحي الحياة، وهو أمر ليس هينًا، ولكنه يكلف الدولة كثيرًا لمصلحة المواطن أولًا وأخيرًا".
 
واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس. 

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