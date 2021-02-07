الدفاع في الضياع.. مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول بهدف

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





وأحرز الهدف جوندوجان في الدقيقة 49 من متابعة لتسديدة تصدى لها أليسون بيكر من فيل فودين.





وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:



