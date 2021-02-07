الدفاع في الضياع.. مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول بهدف

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
وأحرز الهدف جوندوجان في الدقيقة 49 من متابعة لتسديدة تصدى لها أليسون بيكر من فيل فودين.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - هندرسون - فابينيو - أندرو روبرتسون
خط الوسط: جونس - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 47 نقطة.