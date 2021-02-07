أحمد موسى عن طرق عزبة الهجانة: شوارع قرية شطورة أوسع منها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شوارع قريته شطورته أوسع من شوارع عزبة الهجانة، الموجودة في قلب العاصمة القاهرة، مردفا "عزبة الهجانة منطقة تفتقد للتخطيط وتعاني من العشوائية وبها كثافة سكانية عالية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منازل سكان عزبة الهجانة تقع تحت الأض ببضعة أمتار، والطرق أعلى منها، متسائلا: «إزاي بيعيشوا كده صيف وشتاء؟!».





ولفت إلى أن أهالي عزبة الهجانة كانوا يعيشون تحت الخط الأدني من المعيشة، ولا خدمات حقيقية للأهالي ما يمثل معاناة كبيرة لهم.





واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن كل العمارات بعزبة الهجانة تم بنائها بدون ترخيص، معبرًا عن أمله في تغيير اسم عزبة الهجانة بعد تطويرها.





وأردف: أن عدد سكان مصر يصل غدًا إلى 101500000، لافتا إلى أن الشعب المصري زاد نصف مليون نسمة منذ أكتوبر الماضي وحتى غد الإثنين.





واختتم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إنشاء منطقة خدمات متكاملة لخدمة أهالي عزبة الهجانة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.