فودة: 28.273 مليار جنيه مشروعات تنموية في جنوب سيناء خلال 6 سنوات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : أنجزنا مشروعات تنموية بجنوب سيناء خلال 6 سنوات بتكلفة 28 .273 مليار جنيه مشيرا إلي أن التنمية تسير علي قدم وساق في جميع المجالات واستعرض فودة هذه المشروعات العملاقة .





جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، بجامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





و المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وبحضور اللواء احمد الالفي مدير الامن، ورئيس فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ ، ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ و تنسيقية شباب الاحزاب وعددًا كبيرًا من أئمة المساجد ومدير عام المنطقة الأزهرية بالمحافظة، ووكيل وزارة الاوقاف، وعددًا من واعظات وزارة الأوقاف،وممثلي الكنيسة ومديري الجهات العاملة بالمحافظة مثل هيئة مواني البحر الاحمر، ورجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة، وعددًا من اعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين .





وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يوضح المقومات السياحية العديدة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على مدار ستة سنوات.

وألقى محافظ جنوب سيناء محاضرة واستعرض خلال عرض " داتا شو" ملامح التنمية في المحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020 بمختلف قطاعاتها الإسكان وتطوير العشوائيات، التعليم العام والجامعي، الطرق والنقل، الصحة، السياحة، الامن، الكهرباء، الزراعة، الشباب والرياضة، الموارد المائية والري، مياه الشرب والصرف الصحي، الثروة السمكية، مشروعات الخطة الاستثمارية، تطوير وتحديث الموانئ والمنافذ، التعمير والتنمية المتكاملة، الأوقاف ودورالعبادة، الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المشروعات القومية، شئون البيئة، التموين، الاستثمار، الثقافة، مجال مجابهة الأزمات والكوارث.

واستعرض المحافظ المشروعات بكل قطاع منذ عام 2014 حتي الآن والتي جاءت كالتالي: 561 مشروع بالخطة الاستثمارية، 62 مشروع بمجال الصحة، 285 مشروع في مجال التعليم قبل الجامعي، 5 مشروع في التعليم الازهري، 3 مشروع التعليم الجامعي، 9 مشروعات في مجال الإسكان والمرافق، 1 مشروع في مجال العشوائيات، 122 مشروع مياه وصرف صحي، 25 مشروع كهرباء، 58 مشروع طرق ونقل، 9 مشروعات في مجال الزراعة، 71 مشروع الشباب والرياضة، 244 مشروع الموارد المائية والري، 10 مشروع في مجال السياحة، 1 مشروع استثمار، 5 مشروع في البيئة، 2 مشروع في الثقافة، 130 مشروع الأوقاف ودور العبادة، 126 مشروع التعمير،7 مشروع في التموين، 2 مشروع في الأمن بإجمالي عدد مشروعات 1738 مشروع بتكلفة اجمالية 28.273 مليار جنيه.





وعرض المحافظ في نهاية المحاضرة قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ و دهب بجنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي، وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشعر بنبض المواطنين على أرض مصر.

وقدم المهندس كرم معوض محاضرة عن الرؤية التنموية والاستثمار بجنوب سيناءموضحًا الأهداف العامة لتنمية جنوب سيناء حتي عام 2052، والركائز الأساسية لتنمية المحافظة وهي التجارة العالمية والنقل، الطاقة الجديدة والمتجددة، التنمية البشرية،السياحة العالمية، المجمعات الصناعية والزراعية.





واستعرض المخطط الاستراتيجي لتنمية المحافظة حتي عام 2052 بالاضافة للرؤية التنموية لقطاع السياحة حتي عام 2030 والمناطق الاستثمارية قطاع شرم الشيخ ؟، الطور، الهضبة.





والمؤشرات الخاصة بقطاع السياحة بالمحافظة،وعرض صياغة متطلبات تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمدينة شرم الشيخ 2045 وتوجهات مدينة شرم الشيخ في ضوء التحديات، مخطط استعمالات الأراضي لمدينة شرم الشيخ 2045، وعرض تخطيط المركز السياحي والترفيه لمدينة شرم الشيخ، وتطوير مدينة سانت كاترين.

وعرضت المهندسة ايناس نائب المحافظ مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي، رؤية مصر 2030 ( الحوكمة)، وشرحت مفهوم التحول الرقمي، ومميزات التحول الرقمي.





كما عرضت إجراءات المحافظة لإنجاز التحول الرقمي، وإجراءات تطوير قطاع التحول الرقمي، ومنظومة التحول الرقمي تم ربط 368 جهة من إجمالي 406 بمعدلات إنجاز 91 %.





كما شرحت نائب المحافظ البوابة الجغرافية، وبوابة المتغيرات المكانية، وبوابة البنية المعلوماتية و البوابة الجيومكانية، وملف المعلومات المكانية وربط الرخص والشهادات الجيومكانية بنظم المعلومات الجغرافية، والبوابة الالكترونية بوابة إدارة الأصول المملوكة للدولة .





ثم فتح باب للنقاش واجاب المحافظ عن جميع تساؤلات الصحفيين والمراسلين .





وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لجهوده التي اشاد بها الجميع واظهارالمدينة بالمظهر اللائق المشرف.

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