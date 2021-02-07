انهيار حفرة على شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بسوهاج

تكثف قوات وحدة الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج بإشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة جهودها، مساء اليوم الأحد، لانتشال جثة شاب عقب انهيار حفر عليه أثناء تنقيبه عن الأثار في منزله بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفرة على شاب أثناء تنقيبه عن الأثار بمنزله بناحية الترعة المردومة دائرة مركز شرطة أخميم.





انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ، تبين من التحريات أنه أثناء حفر "جمال. ع" 28 عامًا، للتنقيب عن الاثار بمنزله انهار عليه الحفر.



