تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

تأهل فريق تيجريس أونال المكسيكي للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "المدينة التعليمية" فى نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة التى تستضيفها قطر حتى 11 فبراير الجاري.

ونجح الفرنسي أندريه جينياك فى تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق تيجريس المكسيكي فى الدقيقة 54 من ركلة جزاء وضعها على يمين حارس فريق بالميراس، ليصل بفريقه إلى المباراة النهائية للبطولة.

وبدا الشوط الشوط الأول بضغط هجومي من الفريقين لإحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وبدأ فريق بالميراس منافسات مونديال الأندية بداية من دور نصف النهائي، فى المقابل وصل الفريق المكسيكي لهذا الدور بعد تخطيه فريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبى فى مواجهة ربع النهائي بنتيجة 2 – 1.





ويلعب الفائز من لقاء بالميراس مع تيجريس مع الفائز من لقاء نصف النهائي الثانى الذى سيجمع بايرن ميونخ الألمانى مع الأهلى، مساء غد الاثنين، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الخميس المقبل.

وخاض فريق بالميراس المباراة بتشكيبل مكون من :-

حراسة المرمى: ويفرتون





الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا





الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى





الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو

بينما خاض تيجريس المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: جوزمان





الدفاع: رودريجيز، رييس، سالسيدو، دوناس





الوسط: دى سوزا، بيزارو، كوينونيز





الهجوم: أكوينو، كارلوس جونزاليس، اندريه جينياك