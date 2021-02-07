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أخبار العالم

بعد تصريحاته بشأن طرد موسكو للدبلوماسيين الأوروبيين .. وزير خارجية روسيا: بوريل فاجأني

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:44 م
وزير خارجية روسيا
وزير خارجية روسيا
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على صالح
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن مفاجأته بالتصريحات التي وردت عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الأحد، من إنه علم بقرار موسكو طرد ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه طلب شخصيًا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عكس هذا القرار ، لكن "دون جدوى".


وصرح بوريل في حديثه الشخصي يوم الأحد بأن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان زيارة "معقدة للغاية" بالنسبة له، مدعيًا أن روسيا "تنأى بنفسها تدريجيًا عن أوروبا".


زار بوريل موسكو في الفترة من 4 إلى 6 يناير. وخلال الزيارة ، أجرى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي نقاشًا واسع النطاق حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والمشهد الجيوسياسي العالمي مع لافروف. كما التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني الروسية.


وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ، الجمعة ، طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين - من ألمانيا وبولندا والسويد - لمشاركتهم في المسيرات الأخيرة غير المصرح بها لدعم الناشط المعارض أليكسي نافالني.


وذكر بوريل أنها كانت زيارة "معقدة للغاية" بالنسبة له ، مضيفًا أن المفاوضات وصلت في بعض الأحيان إلى "مستويات عالية من التوتر".


وسلط اجتماعي مع الوزير لافروف الضوء على أن أوروبا وروسيا تنفصلان. وقال بوريل "يبدو أن روسيا تنفصل تدريجيًا عن أوروبا".
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