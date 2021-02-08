حماية المستهلك: غرامة تصل لـ 2 مليون في حل رفض البائع عمل فاتورة للمستهلك

طالب أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، المواطنين الاحتفاظ بالفاتورة والاحتفاظ بها في حال شراء أي منتجات في الاوكازيون أو أي وقت.





وأكد حسام الدين، في حواره عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن المستهلك ليست لديه ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة، مشيرا إلى أن الاوكازيون حدث هام جدا ويحدث مرتين في العام.





وفي السياق نفسه أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن "الفاتورة" حق ونص في قانون حماية المستهلك، متابعا أن هناك مخالفة وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه في حال رفض البائع كتابه فاتورة للمستهلك.





وتابع حسام الدين، أن الفاتورة تثبت أن المنتج معلوم المصدر ويمكننا من فكرة عملية الانضباط في السوق.